Secret Story 11 : Barbara a de la VOIX

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

La chasse aux secrets continue. Et pour que les Habitants puissent obtenir des indices sur les mystères de leurs colocataires, La Voix leur a concocté un blind test des plus original… Car il est extra large. Les équipes de Makao et Laura vont donc s'affronter, mais d'une manière plutôt ludique et amusante. En effet, équipés d'un écarteur de bouche, les deux clans vont devoir chanter pour faire deviner aux capitaines les interprètes des chansons sélectionnées par La Voix.

Barbara, Julie et Benoît se lancent, mais Makao n'arrive pas à donner la réponse. Il s'agissait du titre « Asereje » du groupe Las Ketchup. Souvenez-vous, le tube qui caracolait en tête des ventes durant l'été 2002 – autant dire une éternité. C'est au tour de Laura dorénavant. Noré se positionne et commence à chantonner l'air de l'indémodable « Billie Jean » signé du tout aussi inoubliable Michael Jackson. Ni une ni deux, la brune au tempérament volcanique reconnaît l'empreinte du roi de la pop. C'est une bonne réponse !

La compétition s'intensifie, tous les candidats se prêtent au jeu. Mais quelle équipe remportera le Saint Graal ? Quelle équipe jouira d'un indice probant sur le secret de l'un de leurs camarades ? Découvrez-le ce soir sur NT1 à partir de 18h20 dans la Quotidienne de Secret Story 11 !

