Secret Story 11 : Barbara en dévoile un peu trop à Benoît… sous les yeux de Charlène

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Décidément, Barbara n’a pas froid aux yeux. Après avoir papillonné avec Alain – quitte à se dévoiler seins nus devant lui – puis avec Jordan, la sulfureuse candidate a jeté son dévolu sur Benoît. La Voix a eu la bonne idée de relier entre eux les habitants en formant des binômes. Et pour cette semaine particulière, Barbara et Benoît ont été choisis pour passer sept jours reliés l'un à l'autre par un une corde élastique.

Barbara ne semble pas vraiment être gênée par la situation, bien au contraire. Elle se rapproche de plus en plus de Benoît et n’a pas hésité à se déshabiller devant lui dans la chambre du haut et ce… Sous les yeux de Charlène qui espionnait le comportement de la candidate. S’il y en a bien une qui voit rouge, c’est Charlène. La petite-amie de Benoît est très jalouse et ne supporte plus de voir sa rivale tourner autour de son chéri. Surtout que ce dernier n’hésite pas à rentrer dans son jeu pour brouiller les pistes et ne pas éveiller les soupçons sur son couple.

Mais jusqu’où Charlène réussira-t-elle à se contenir ? Visiblement pas très longtemps puisque dans la Quotidienne de ce soir, la jolie blonde va littéralement craquer. Surtout que la Voix réserve une autre surprise au couple. Les duos formés par Charlène et Noré et par Barbara et Benoît ne vont plus être liés par une corde comme les autres binômes mais un simple mousqueton pendant 24 heures. Ça promet d’être électrique dans la Quotidienne de ce mardi 10 octobre dès 18h20 sur NT1.