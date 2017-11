Secret Story 11 : Barbara élue meilleure enquêtrice par le public

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Barbara a été élue meilleure enquêtrice de l'aventure par les internautes. Une distinction qui survient après ses nombreuses enquêtes et interminables discussions pour tenter de percer n'importe quel secret. Mais en plus d'être reconnue meilleure enquêtrice, Barbara a surtout pu remporter un buzz gratuit sur le candidat de son choix !Et sans surprise, c'est une nouvelle fois Laura qui est dans la ligne de mire. S'ils sont à côté de la plaque depuis le début de l'aventure, les Habitants font du secret de Laura une affaire personnelle. Au cœur de toutes les enquêtes, Laura a certainement été buzzée par tous ses camarades. Les derniers en date : Barbara et Noré qui tournent autour du bon intitulé depuis plusieurs jours...

Barbara retente donc une nouvelle fois sa chance mais buzze encore à côté en pensant que Laura est meilleure amie avec Makao. Une théorie surprenante pour Laura qui ne perd pas de temps pour lui dire que ce n'est évidemment pas le bon secret. Décidément, malgré tous les indices révélés, Laura peut dormir sur ses deux oreilles car personne ne semble encore sur le point de faire le lien avec Marie...

