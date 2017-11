Secret Story 11 – Barbara énervée, Charlène et Benoît acculés… Résumé de la journée du 18 novembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le retour de Barbara dans la Maison des Secrets n'a pas fait que des heureux. Et énervée par le comportement de certains, la jolie blonde n'a pas tardé à régler ses comptes avec notamment Charlène et Benoît à qui elle reproche d'être des suiveurs. En revanche, ravis, Alain et Laura préparent leur dîner romantique… Retour sur les temps forts de ces dernières 24h.

Le retour tonitruant de Barbara

Après 24 heures passées dans la Tour de Contrôle, Barbara a fait un retour fracassant au sein de la Maison des Secrets. Mais si Alain et Laura se sont montrés plus que ravis en découvrant leur camarade, ça n'a pas forcément été le cas des autres Habitants. Mais la jolie blonde en avait tout autant à leur service. Elle en a d'ailleurs profité pour régler ses comptes avec les Eagles. Elle n'a en effet pas apprécié les entendre la critiquer quand ils la croyaient partie. Le ton est ensuite monté avec Benoît. Barbara a ensuite préféré avoir une discussion plus au calme avec Kamila.



Charlène et Benoît et leur étiquette de suiveurs



Décidément, Benoît et Charlène ont du mal à se défaire de cette étiquette de "suiveurs" qui leur colle à la peau. Et malheureusement pour eux, Barbara, Laura et Alain ne sont pas les seuls à leur reprocher leur manque de personnalité. Vivian, l'ancien finaliste de Secret Story 8, trouvent également que le jeune couple se laisse souvent dicter ses actes par Kamila et Noré. Agacé, Benoît tente de se défendre en arguant que ce n'est pas parce que Noré parle plus fort que lui que c'est forcément lui qui décide…



Un dîner romantique et des invités surprises



Durant le précédent prime, Barbara a décidé de sacrifier trois indices sur son secret pour permettre à Alain et Laura de sortir, de façon toute à fait exceptionnelle, de la Maison des Secrets pour aller savourer un dîner romantique dans un restaurant. Mais la Voix a décidé de leur permettre de choisir deux autres Habitants pour les accompagner durant cette escapade complètement inédite. Si Laura et Alain sont certains de vouloir embarquer Barbara avec eux, ils hésitent encore sur le deuxième Habitant. Leur premier choix se porte sur Noré mais celui-ci préfère décliner l'invitation, préférant céder sa place à Kamila. Mais il n'est pas certain non plus que celle-ci accepte de dîner avec Laura qu'elle ne supporte plus. A moins que Vivian ne lui fasse changer d'avis...