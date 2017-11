Secret Story 11 : Barbara, entre l'amour et le jeu, elle a choisi

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

A deux semaines de la demi-finale, les candidats du Campus des Secrets sont confrontés à la terrible soirée des dilemmes. Ceux qui ont gardé leurs secrets sont particulièrement en danger. Il s'agit de Laura, Alain et Barbara qui sont devenues des proies vulnérables aux yeux des Eagles après une semaine rythmée par la guerre des clans et de nombreux clashs. C'est d'ailleurs Barbara qui lance la soirée et qui, ainsi, doit répondre à un premier dilemme donné par La Voix : celui d'offrir un dîner en amoureux à Alain et Laura à l'extérieur de la Maison en échange de trois indices sur son secret.

Contre toute attente, Barbara a décidé de choisir l'amitié au risque de dévoiler trois indices très importants sur son secret. Alain et Laura vont donc pouvoir s'échapper du Campus quelques temps pour profiter de leur amour. Sous le choc, Alain et Laura remercient leur ami pour cette preuve d'amour et surtout de romantisme. Barbara a -t-elle bien fait de sacrifier ses indices ? Si elle revient victorieuse du sas, elle sera plus que jamais traquée par les autres Habitants.

A revoir : Laura déclare sa flamme à Alain