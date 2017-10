Secret Story 11 – Barbara flirte, Shirley s'énerve, Benoît rame… Le résumé de la journée du 21 octobre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Cette nouvelle journée dans la Maison des Secrets à été marquée par des flirts, des clashs et des tentatives de reconquête. Barbara et Benjamin se rapprochent en effet de plus en plus quand Kamila et Cassandre se déchirent. Quant à Benoît, il fait tout pour récupérer Charlène. Retrouvez les moments forts du samedi 21 octobre.

Charlène est intraitable

Depuis que Charlène a fait son grand retour dans la Maison des Secrets jeudi soir, Benoît fait tout pour reconquérir sa belle. Et ce n'est pas gagné, la jolie blonde ne voulant pour l'instant plus entendre parler de lui. Mais le candidat persévère. Il tente d'abord d'amadouer sa petite amie en jouant de son charme et en plaisantant avec elle. Raté ! Charlène ne succombe absolument pas à son petit flirt. Benoît reprend alors son sérieux pour dire à la jeune femme à quel point il regrette son comportement et d'avoir fait passer le jeu avant leur couple. Il n'a jamais voulu la faire souffrir.



Barbara sous le charme de Benjamin

Pendant une semaine, Barbara a eu la mission de tenter de séduire Benjamin. Mais finalement, c'est la jolie blonde qui a été totalement séduite par le nouveau candidat. La jeune femme avoue d'ailleurs au garçon qu'elle l'apprécie beaucoup mais qu'elle aimerait prendre son temps avec lui. La nuit venue, la température monte toutefois. Entre massages et petites caresses, Barbara et Benjamin sont de plus en plus proches… et tactiles.

Shirley hausse le ton



S'il y en a une en revanche qui n'est pas du tout séduite par Benjamin, c'est Shirley. La solidarité entre les nouveaux candidats est aujourd'hui de l'histoire ancienne et la jeune femme ne cache pas qu'elle ne supporte plus son camarade. Résultat, lorsque Benjamin lui fait une réflexion sur la vaisselle non lavée, Shirley explose et clashe le garçon. Exaspérée, elle confie ensuite à Charlène que ça ne va pas le faire avec Benjamin. Elle le trouve beaucoup trop hypocrite et irrespectueux envers les femmes.



Les manigances de Kamila



Kamila et Noré ont été missionnés par la Voix pour semer la zizanie dans la Maison des Secrets cette semaine. Et Kamila n'a pas tardé à passer à l'action. La Marseillaise réussit à provoquer un clash entre Cassandre et Barbara. Mais son petit stratagème se retourne rapidement contre elle. Kamila se retrouve en effet elle aussi prise dans la dispute qu'elle a générée.