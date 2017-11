Secret Story 11 : Barbara interprète son titre "Super l'amour"

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Hier, mardi 31 octobre, lors de la soirée Casino, les Habitants de la Maison des Secrets ont décidé de jouer à Action ou vérité. Et lorsqu'arrive le tour d'Alain, Barbara est très vite sollicitée : le bel hidalgo demande à la jeune femme de chanter. Gênée, Barbara accepte néanmoins la proposition à la condition d'interpréter l'un de ses titres, à savoir Super l'amour. Les notes du morceau retentissent, le temps s'arrête l'espace d'un instant pour Barbara, son cœur s'emballe, elle reconnaît son art.

Le stress monte, les secondes s'enchaînent, les candidats ont hâte d'entendre l'Inspecteur Columba. Cette dernière prend son courage à deux mains et se lance. « Super l'amour, l'amour ne jure que pour mentir, pour nous faire croire que tout va bien. Il doit aimer nous voir souffrir pour qu'ainsi, tu lâches ma main », murmure-t-elle, craintive, les yeux dirigés vers le sol.

Mais l'aisance se fait de plus en plus ressentir, Barbara déploie ses ailes, sa voix est affirmée, elle raconte son histoire avec la spontanéité qui la caractérise tant. L'émotion emplit la pièce, les candidats sont subjugués, Barbara les hypnotise. Elle qui redoutait tant le jugement des autres, livre ici ses déboires amoureux, ses idylles passées. Et le charme semble opérer. C'est la première fois qu'elle se dévoile autant. Si elle joue souvent la carte de la sincérité, il est bien souvent compliqué de fendre totalement l'armure dans Secret Story.

