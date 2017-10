Secret Story 11 : Barbara jalouse de Charlène ? Elle se confie à Laura

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis son retour dans la Maison des secrets, Charlène a repris ses petites habitudes. Après son séjour dans la Tour de contrôle, elle a réglé ses comptes avec Benoît. Ainsi, elle est repartie sur de bonnes bases avec l’habitant. Si la jeune femme reparle à son chéri, elle s’entend aussi très bien avec un autre candidat : Benjamin. Elle n’hésite pas à lui parler dans la Maison. Ce qui agace fortement Barbara...





En effet, Benjamin et Barbara sont ensemble depuis quelques jours. Et la jeune femme ne supporte pas que son complice parle avec d’autres filles. Alors qu’elle se trouve dans la salle de bain, elle se confie à Laura : "J’ai remarqué un truc. C’est peut-être moi qui délire, je ne suis pas en train de faire une crise de jalousie mais Charlène, elle est bizarre avec Benjamin. Tout à l’heure, elle va vers lui et elle lui dit : 'tu peux me faire mon nœud comme tu m’as fait tout à l’heure, tu l’as bien fait', c'est pas un peu étrange quand même", a-t-elle lâché, très agacée. Et si Barbara était tout simplement jalouse ? En couple avec Benoît, Charlène ne semble pas s’intéresser au petit ami de Barbara. A moins que ce soit une stratégie de Charlène pour éloigner les autres de son secret… Affaire à suivre !





