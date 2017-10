Secret Story 11 – Barbara jette son dévolu sur Benoît

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Si Laura est la première étudiante du Campus des Secrets – et la seule pour l'instant – a avoir découvert l'un des secrets de ses camarades, Barbara s'est elle aussi montrée depuis le début de Secret Story 11 une très bonne élève. Même si pour l'instant la jolie blonde n'a pas buzzé depuis longtemps – sa petite cagnotte ne lui permettant pas de le faire -, elle a souvent eu de bonnes intuitions. La candidate a aussi l'oeil. Si c'est finalement Laura qui a découvert le secret de Kamila et Noré, c'est le Harissa Gate qui a confirmé ses suspicions. Or c'est Barbara qui a pointé du doigt le fait que Kamila connaisse étrangement bien les habitudes alimentaires de Noré et qu'ils étaient donc forcément liés. La jeune femme a d'ailleurs tellement enquêté qu'elle a été surnommée Columba par ses camarades.



Mais, trop occupée par ses histoires de coeur, Columba semblait avoir pris sa retraite. Barbara vivait en effet depuis quelques temps une jolie idylle avec Benjamin. Une amourette qui a connu une fin soudaine, les deux tourtereaux ayant finalement rompu il y a quelques jours. Et même si Benjamin semble vouloir revenir vers elle, la jolie blonde a décidé de tourner la page et de se remettre à fond dans le jeu. L'Inspectrice Columba est donc de retour ! Elle a même déjà un premier suspect. Barbara a décidé de concentrer ses enquêtes sur Benoît. Elle est persuadée que le jeune homme est lié à quelqu'un dans la Maison des Secrets et ne lâchera pas l'affaire avant de savoir ce qu'il cache. Mais Benoît ne va pas attendre passivement que Barbara perce son secret. Et il n'hésite pas à embrouiller la jeune femme.



Barbara réussira-t-elle à enfin trouver le secret de Benoît ?