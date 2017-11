Secret Story 11 – Barbara et Jordan, leur amitié retrouvée fait beaucoup parler

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Après s'être déchirés, Barbara et Jordan sont de nouveau proches… très très proches même. Les deux jeunes gens ne se quittent plus, multipliant câlins et papouilles. Une amitié qui intrigue et amuse beaucoup Kamila et Noré. Les Marseillais n'hésitent ainsi pas à taquiner leurs camarades sur leur « amourtié ».

Barbara semblait avoir tiré un trait définitif sur son histoire d'amitié avec Jordan. Mais dans la Maison des Secrets, il faut toujours se méfier des apparences. Du jour au lendemain, les choses peuvent changer du tout au tout… et les relations évoluer. Peu après le début de Secret Story11, Barbara et Jordan ont eu un coup de foudre amical. Et les deux candidats sont vite devenus inséparables. Sauf que Jordan n'a pas tardé à craquer pour la jolie blonde. La chute n'en a été que plus dure quand il a découvert que si sa belle multipliait les câlins, les bisous et les papouilles, c'était dans le cadre d'une mission séduction. Après cette révélation, leur amitié n'a plus jamais été la même. La relation fusionnelle entre Barbara et Jordan a viré aux montagnes russes : ils se disputaient puis se réconciliaient, se disputaient puis se réconciliaient… Jusqu'à la dispute de trop.



Jordan a très mal vécu le rapprochement entre Barbara et Benjamin, et le fait que les deux jeunes gens se mettent en couple. Pendant deux semaines, le Nordiste a régulièrement attaqué Barbara, laissant à de nombreuses reprises la jeune femme en larmes. Cette dernière ne comprenait pas pourquoi celui qu'elle pensait être son ami était d'un coup si méchant avec elle. Après un énième clash, Barbara a donc décidé de faire une croix sur cette amitié. Mais la jolie blonde semble ne pas pouvoir se passer de Jordan. Depuis quelques jours, les deux jeunes gens se sont réconciliés et sont de nouveau inséparables. Une amitié retrouvée qui amuse beaucoup Kamila et Noré. Les deux Marseillais ne peuvent s'empêcher de les taquiner, leur disant qu'ils sont très beaux ensemble. Pour Noré, c'est même sûr, il y a quelque chose entre eux. Plus que de l'amitié, c'est une « amourtié ».



Alors Noré a-t-il raison ? Faut-il voir plus qu'une simple réconciliation dans le rapprochement entre Barbara et Jordan ?