Secret Story 11 : Barbara et Jordan, c'est l'embrouille

La vérité est-elle toujours bonne à dire ? En tout cas, pour Barbara, il est important de ne pas jouer avec les sentiments d'autrui. Voyant Jordan succomber à son charme, développant à son égard des sentiments qu'elle ne partage pas forcément, la belle au tie and dye doré a préféré mettre un terme à la mission « love » que la Voix lui a confiée. Souvenez-vous, lors de l'Hebdo des Vérités du jeudi 28 septembre, Barbara a eu la possibilité de protéger Jordan. Pour ce faire, elle devait le séduire et lui faire croire de facto qu'elle s'est éprise de lui. Tout se déroulait à merveille à tel point que le héros Ch'ti est tombé dans le panneau comme un novice. Et il a suffi d'une phrase de la part de Bryan pour tout remettre en question.

En effet, après une Soirée Confidences des plus mouvementées, où Barbara a été la cible des critiques notamment sur son rapprochement jugé stratégique du côté de Bryan - le ton est d'ailleurs très vite monté entre les deux protagonistes -, Jordan est allé la réconforter. Mais cela n'a fait qu'aggraver la situation puisque Barbara a dès lors plus que jamais compris que Jordan s'était bien trop attaché à elle. Pour ne pas lui briser le cœur, elle a donc pris une décision radicale : arrêter sa mission. Elle l'annonce alors à tout le monde. Bizarrement, Jordan prend la nouvelle avec le sourire, mais semble garder une certaine rancœur en son for intérieur. Car pour les prochaines nominations filles, il est hors de question de voter contre Charlène, qui fait partie de son clan depuis le début de l'aventure. Apprenant cela et se sentant en danger, Barbara sort de ses gonds et n'hésite pas à hausser la voix contre le jeune homme.

