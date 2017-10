Secret Story 11 : Barbara et Jordan se pardonnent tout !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Difficile d'ignorer celui avec qui on passe le plus clair de son temps. Barbara en sait quelque chose puisqu'elle a finalement pardonné à Jordan de l'avoir nominée d'office.

« Je ne voulais pas te pardonner aussi vite ! » souffle Barbara engoncée dans les bras de Jordan, ce dernier plus heureux que jamais de retrouver son amie. La belle au tie and dye doré a donc mis ses rancœurs de côté, oubliant le choix vengeur du Ch'ti. En effet, lors de l'Hebdo du jeudi 5 octobre, Jordan a décidé de nominer d'office Barbara qui, au cours de la semaine, devait lui faire croire qu'elle tombait amoureuse de lui. Mais ne souhaitant pas jouer avec les sentiments du jeune homme, Barbara a mis un terme à son opération séduction, révélant par la suite aux autres Habitants de la Maison des Secrets ce qui se tramait derrière son rapprochement si soudain à l'égard de Jordan. Une nouvelle dont le principal intéressé se serait bien passé, car il s'est senti comme « humilié devant la France entière ».

Ainsi, lorsque le Téléphone Rouge lui a permis de nominer d'office l'un de ses colocataires, Jordan, bien que gêné par sa décision, a choisi Barbara. Dès lors, une rixe sans commune mesure a éclaté entre les deux protagonistes, à l'issue de laquelle Barbara a juré de ne plus adresser la parole à Jordan. Mais ne pouvant vivre cette potentielle fin d'aventure avec des regrets et peut-être partir avec des remords, Barbara a laissé ce petit couac amical de côté pour retrouver l'acolyte avec lequel elle adore s'amuser. Jordan lui aussi est ravi de pouvoir rire comme avant avec Barbara. Comme quoi, même en amitié, quand on aime, tout peut s'oublier, y compris les plus vilains tacles.

>> À (re)voir : le clash retentissant entre Barbara et Jordan. La séquence est disponible ci-dessous. Regardez !