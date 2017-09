Secret Story 11 : Barbara, Kamila, Tanya... comment suivre les candidats sur les réseaux sociaux

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Vous suivez les aventures depuis votre écran de télévision, mais vous pouvez également les retrouvez sur les réseaux sociaux. Avant d’entrer dans la Maison des Secrets, les candidats avaient déjà des comptes Instagram, Snapchat, Twiter ou Facebook ouverts. Et pour la plupart d’entre eux, ils sont toujours actifs. Bien entendu, ce ne sont pas eux qui gèrent les réseaux sociaux pendant leur séjour sur le Campus des Secrets mais leurs proches, familles ou amis.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Kamila, Barbara, Tanya et les autres Habitants, en savoir plus sur leur vie avant Secret Story, MTYTF1 vous livre la liste des comptes officiels de chacun des nouveaux colocataires de la Maison des Secrets. L’occasion de découvrir des photos, des petites histoires et bien entendu, soutenir les candidats.





Makao

Facebook : Makao BMG Secret Story 11

Instagram : @makao_bmgjordan

Snapchat : bmgjordan

Twitter : @makaobmg

Benoît

Facebook : benoitdoff

Instagram : @benoitdoff

Snapchat : benoitdoff

Twitter : benoitdoff

Charlène

Facebook : charlenemoff

Instagram : @charlenemoff

Snapchat : charlenemoff

Twitter : @charlenemoff

Alain

Facebook : alainrocbenSS11

Instagram : @alainrocben_secret_story_11

Snapchat : alain-rocben

Twitter : @alainrocbenSS11

Barbara

Facebook : barbara oposmer

Instagram : @barbaraopsomer

Snapchat : babou75

Twitter : @barbaraopsomer

Laura

Facebook : lauralempikasecretstory11

Instagram : @lauralempikasecretstory11

Snapchat : lola-brazilia

Twitter : @lauralempika



Lydia

Facebook : lydiaserboutoff

Instagram : @lydiaserbout

Snapchat : lydz_sb

Twitter : @lydiaserbout

Youtube : https://www.youtube.com/c/lydiaserbout

Jordan

Facebook : jordan.secretstory11

Instagram : @jordanGbk

Snapchat : jordanGbk

Bryan

Instagram : @imbryanboy

Snapchat : byanusa

Twitter : imbryanboy



Tanya

Facebook : tanya drouginska-artiste

Instagram : @tanyadrouginska

Snapchat : drouginska

Charles

Instagram : @charles_theyssier

Snapchat : charlikk

Twitter : @charlestheyss

Julie

Facebook : julierobertoff

Instagram : julierobertoff

Snapchat : julierobertoff

Twitter : @julierobertoff

Noré

Instagram : nore______

Snapchat : nore130



Kamila

Instagram : kamylovely

Snapchat : kamykimy