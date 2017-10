Secret Story 11 : Barbara en larmes à cause de Jordan

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Barbara et Jordan. Vexé de découvrir que Barbara était en mission séduction avec lui, Jordan a nominé son amie lors de l'Hebdo. Depuis, les deux jeunes gens sont en froid. Une situation que Barbara vit mal. Très affectée, la jolie blonde craque et fond en larmes.

Une belle histoire d'amitié avait commencé entre Barbara et Jordan. Après le départ de Julie, le pilier de Barbara dans la Maison des Secrets, Jordan a été là pour la jolie blonde : pour la soutenir, la faire rire et la couvrir de câlins. Mais les choses se sont rapidement compliquées quand le Nordiste a commencé à craquer pour sa camarade. Et quand Barbara s'est enfin montrée intéressée, il a encore plus plongé. Raide dingue de sa belle, Jordan était sur un petit nuage. Mais il en est vite redescendu quand Barbara lui a avoué qu'elle n'était pas en train de tomber amoureuse de lui et qu'elle était en fait en mission séduction. Une nouvelle que Jordan a eu du mal à digérer. S'il a fait bonne figure dans un premier temps, il a profité de l'Hebdo de jeudi pour prendre sa revanche en nominant son amie.

Sauf que cette petite vengeance passe mal auprès de l'intéressée. Alors que Barbara pensait que Jordan et elle avaient développé des liens forts, voilà que le Nordiste l'envoie dans le Sas. Une décision dure à pardonner. Forcément, quand Jordan est revenu vers elle pour avoir un câlin après le prime, Barbara a pété un plomb et s'en est pris au jeune homme. Depuis, les deux candidats sont en froid. Et Barbara vit très mal la situation. Très attristée d'avoir ainsi été trahie par son ami, la jolie blonde fond en larmes dans les bras de Benoît, son binôme cette semaine. Elle lui explique que Jordan lui manque mais qu'elle lui en veut toujours. Elle ne sait plus où elle en est. Elle aimerait retrouver ses délires avec lui. Mais elle n'arrive pas à oublier sa déception d'avoir été ainsi nominée par quelqu'un qu'elle portait dans son coeur.

Barbara arrivera-t-elle à pardonner à Jordan ? Ou leur histoire d'amitié est bel et bien terminée ?