Secret Story 11 : Barbara lassée de Benjamin ? Elle a déjà des doutes

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques jours, les téléspectateurs de Secret Story 11 ont pu découvrir les premiers rapprochements entre Barbara et Benjamin dans le Campus des secrets. Aujourd’hui, les deux tourtereaux assument puisqu’ils ont avoué qu’ils s'étaient embrassés dans la nuit. Lors d’une soirée confidences, la jeune femme a confié : "Je m’entends plutôt bien avec Benjamin, il m’apaise beaucoup et il me réconforte… on s’entend bien, on prend notre temps". Dans la foulée, la Voix a tenu à faire réagir Jordan qui était très proche de la belle blonde avant l’arrivée du sportif : "J’espère que Benjamin sera assez solide pour gérer ses crises", a t-il brièvement répondu.





Alors que tout semblait aller pour le mieux entre Barbara et Benjamin, la jeune femme est en proie au doute. Dans le cellier, elle révèle à son amie Laura qu’elle ne sait pas où elle en est de sa relation naissante avec Benjamin: "A quoi bon continuer s'il n'y a pas d'avenir ?", se questionne-t-elle. Et d'ajouter : "Je ne suis pas à fond sur lui...". Pour Laura, Barbara devrait se laisser aller et ne pas se mettre des barrières Elle tente de la réconforter et l’incite à se rapprocher de Benjamin…. Barbara va-t-elle écouter son amie ? Affaire à suivre…





Découvrez le rapprochement entre Barbara et Benjamin :