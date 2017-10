Secret Story 11 : Laura et Barbara sous le charme de Benjamin !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas au sein du Campus des secrets. Entre les sanctions, les stratégies mal établies ou les sacrifices, les habitants sont sous tension. Et l’arrivée des nouveaux candidats n’a pas arrangé les choses. Pour rappel, trois nouveaux habitants ont intégré le jeu la semaine dernière. Si Benjamin et Shirley dont allés dans la Tour de contrôle, Cassandre est directement entrée dans le Campus. Après avoir donné des précieux conseils à Charlène sur son couple avec Benoît, Benjamin est rentré dans la Maison tandis que Shirley a débarqué ce lundi.

Ce lundi soir, les étudiants du Campus des Secrets se retrouvaient dans le salon pour répondre aux questions des internautes et des téléspectateurs à l'occasion de la fameuse Soirée Confidences. Ainsi, Cassandre, Benjamin et Shirley, ont pu tester leur popularité auprès des habitants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Benjamin a la cote auprès de certaines candidates. En effet, les compliments appuyés de Barbara et de Laura en sont la preuve… Sauf qu’il s’agit en réalité d’une mission ! En effet, Barbara et Laura ont une semaine pour s’attirer les faveurs de Benjamin. Selon vous qui a une longueur d’avance ? La compétition s’annonce rude !

(Re)découvrez la séquences dans laquelle Laura et Barbara sont en opération séduction :