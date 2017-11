Secret Story 11 – Barbara et Laura de nouveau réunies, attention les dégâts !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après le départ de Jordan, Barbara est tout simplement anéantie. Même si sa relation avec le jeune homme a connu des hauts et des bas tout au long de l'aventure, passant de moments tendres et complices à des clashs retentissants, la jolie blonde s'est beaucoup attachée à son camarade. Même si elle a fustigé à plusieurs reprises sa méchanceté, elle estime que Jordan n'avait pas un mauvais fond. En larmes et complètement désemparée, Barbara est donc allée se réfugier dans la bibliothèque. Mais, sur ce coup-là, elle a pu compter sur le soutien de Laura.



Même si Laura et Jordan s'étaient séparés fâchés, elle comprend, cependant, le désarroi de sa camarade et n'hésite pas à lui apporter un peu de réconfort. La jolie brune tient également à la remercier pour sa loyauté et pour avoir soutenu Alain ces derniers jours. Il faut dire qu'avant son départ de la Maison pour la Tour de Contrôle, Laura avait de nombreux doutes sur sa camarade. Elle se demandait si elle pouvait vraiment lui faire confiance…



Mais après avoir pu l'observer depuis la Tour de Contrôle, elle est désormais complètement rassurée. Elle considère maintenant Barbara comme une véritable amie. De nouveau réunies, les deux jeunes femmes comptent tout faire pour aller le plus loin possible. Laura et Barbara s'embrassent et enchaînent les câlins et devant la caméra, elles affirment : « On est de retour pour vous jouer des mauvais tours ! »