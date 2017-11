Secret Story 11 : Barbara et Laura de nouveau réunies, Charlène et Benoît seuls, et un secret en danger… Le résumé du vendredi 10 novembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du vendredi 10 novembre 2017. Et aujourd'hui au menu : Barbara et Laura sont regonflées à bloc, Charlène et Benoît sont mal vus par le clan des Tigers et la cagnotte de Laura est plus que jamais enviée. C'est parti !

Lors du grand prime de ce jeudi 9 novembre, Laura a fait son grand retour dans la Maison des Secrets. Elle a ainsi retrouvé ses acolytes : Alain et Barbara. D'ailleurs, cette dernière est plus qu'heureuse de retrouver son amie, elle ne se voyait pas poursuivre l'aventure sans elle. De nouveau réunies, Barbara et Laura sont reboostées au maximum. Charlène et Benoît, eux, ont choisi de nominer Shirley alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas le faire quelques minutes avant que la soirée ne commence. Le couple se retrouve seul contre tous. Puis, la cagnotte de Laura attise bien des convoitises. Les buzz s'enchaînent, son secret est en danger. Les jours passent, mais ils ne se ressemblent pas dans Secret Story 11.

Charlène et Benoît : c'est la déprime !

Hier, les Habitants avaient la possibilité de nominer les candidats de leur choix en direct lors du prime. Si la décision de Kamila et Noré n'est pas une surprise (ils ont nominé Shirley), celle de Charlène et Benoît étonne. En effet, ils ont eux aussi nominé Shirley. Cette dernière n'a absolument pas compris leur choix et le fait savoir. Pourquoi l'ont-ils trahie de la sorte alors qu'ils lui avaient promis de ne jamais le faire ? Le pire, c'est qu'ils lui ont réitéré leur engagement cinq minutes avant que l'Hebdo ne débute. Mensonge, quand tu nous tiens ! Charlène et Benoît sont depuis très mal perçus par le clan des Tigers.



Le secret de Laura sur le point d'être découvert ?

Laura a une cagnotte bien garnie. Nombreux sont ceux qui souhaitent percer son secret. Les buzz se multiplient, mais Laura tient bon même si les Habitants possèdent près de dix indices sur elle. Le dernier en date a d'ailleurs été révélé aujourd'hui, dans la boîte aux lettres jaunes se trouvant au fond du jardin. À la vue de celui-ci, Alain, Barbara et Kamila se précipitent vers le Confessionnal : chacun leur tour, ils font retentir le champignon rouge.

Le duo Barbara – Laura est de retour !

Si Barbara a été déçue – et surprise ! – de voir Jordan quitter l'aventure, elle n'a pu cacher son étonnement lorsqu'elle s'est rendu compte que Laura n'avait jamais été exclue du jeu suite à son altercation avec Marie. De retour donc, Laura, voyant son amie au plus mal après le départ du Ch'ti à l'humour décapant, la console et lui affirme que rien ne pourra les arrêter et qu'elle la soutiendra jusqu'au bout. Barbara est reboostée !

