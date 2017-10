Secret Story 11 – Barbara et Laura ne se font pas de quartier !

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Quand la chaudière affronte la glacière, ça fait des étincelles! Laura et Barbara s'affrontent cette semaine pour tenter de s'attirer les faveurs de Benjamin. Et elles sont prêtes à tout pour réussir cette mission exceptionnelle. Même à mettre des bâtons dans les roues de leur adversaire.

Cette semaine, entre Laura et Barbara, tous les coups seront permis ! Lorsqu'elles ont intégré la Maison des Secrets, les deux jeunes femmes ne se sont pas fait de quartier. Elles se détestaient et elles n'ont pas tardé à se le montrer. Mais après les clashs est venue la réconciliation. Laura et Barbara ont appris à se connaître et se sont découverts de nombreux points communs. Depuis, les deux candidates s'adorent et sont inséparables. Mais leur amitié va être mise à l'épreuve cette semaine car les voilà en concurrence… et pour le coeur d'un homme ! La Voix a en effet donné à chacune d'entre elles la mission exceptionnelle de faire croire à Benjamin qu'elles ont craqué pour lui. Lors de l'Hebdo de jeudi, le jeune homme devra ensuite faire un choix entre ses deux prétendantes. Une décision cruciale puisqu'il lui offrira alors un avantage de poids dans le jeu.



Laura et Barbara se donnent donc à fond pour faire craquer Benjamin. Depuis plusieurs jours, elles sont aux petits soins pour lui. Elles lui font à manger, lui préparent son petit-déjeuner et multiplient les petites attentions. Mais leur arme de poids pour séduire le jeune homme, c'est le massage ! Laura et Barbara usent et abusent de leurs mains pour faire succomber le petit nouveau. Alors, quand le jeune homme se plaint d'avoir mal au dos, Barbara vole à sa rescousse et lui propose de le masser. Sauf que les choses ne se passent pas comme elle l'aurait voulu. Car si les deux rivales du moment donnent tout pour séduire Benjamin, elles aiment aussi se mettre des bâtons dans les roues entre elles. Voyant Barbara isolée avec sa proie, Laura débarque donc avec ses gros sabots et interrompt le massage de son amie en s'asseyant sur Benjamin et en lui renversant un verre d'eau sur le dos.



Pour l'instant, la rivalité entre Barbara et Laura reste amicale mais ne vont-elles pas se prendre au jeu ?