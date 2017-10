Secret Story 11 : Barbara lynche, crie et mène son enquête… Le résumé du mercredi 4 octobre 2017

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans Secret Story 11 ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du mercredi 4 octobre 2017. Et il faut bien avouer une chose, Barbara a passé une journée des plus mouvementées. Explication !

C'est un mercredi que Barbara ne risque pas d'oublier de sitôt. Entre les piques de certains, les révélations des autres et les mystères du trio Kamila, Noré et Benoît : elle n'avait plus une minute à elle. C'est simple, Barbara était sur tous les fronts.

Barbara lynche

Barbara est bien gentille, mais il ne faut pas la chercher de trop près. La dynamique jeune femme sait en effet se défendre quand elle se sent attaquée. Alors quand Bryan la titille sur son rapprochement stratégique envers Jordan, la belle au tie and dye doré réplique avec impétuosité, n'hésitant d'ailleurs pas à élever le ton. Le tout face à un Jordan qui ne sait vers quel parti s'engager. Une chose est sûre, son cœur bat bel et bien pour la jolie Barbara qui, suite cet esclandre, décide de stopper sa mission séduction de peur de blesser le Ch'ti.



Barbara crie

« Qu'est-ce que tu fous dans la chambre du haut avec moi ?! » Tels sont les mots lancés par Barbara suite aux propos tenus par son Ch'ti préféré : Jordan. Ce dernier, désormais au courant de la mission séduction que la belle a abandonnée, prendrait-il sa revanche ? Cela en tout l'air car, dans la chambre du haut, il explique à Barbara qu'il ne votera jamais contre Charlène lors des prochaines nominations filles puisqu'elle fait partie de son clan « Les Eagles » depuis le début de l'aventure. Un aveu qui provoque bien des remous. Barbara, qui ne fait donc partie d'aucun clan, se retrouve alors victime des stratégies opérées par ses colocataires.



Barbara mène l'enquête

La chasse aux secrets bat son plein au sein de la Maison des Secrets. Et cela fait quelques jours déjà que Barbara est dans les starting-blocks lorsqu'il s'agit d'enquêter sur ses camarades. Laura ayant buzzé Kamila et Noré, nombre d'arcanes entourent dorénavant Benoît. Quel est son rôle dans cette histoire ? Était-il au courant de la supercherie ? Barbara se pose mille et une questions concernant le jeune homme au flegme avéré. Elle le cuisine alors comme jamais. Benoît tente autant que faire se peut de protéger ses coéquipiers, et lui aussi au passage.



