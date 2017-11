Secret Story 11 : Barbara menace de quitter le jeu après l’exclusion de Laura !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Barbara et Laura se sont véritablement trouvées dans Secret Story 11. Très amies dans le Campus, elles se sont jurées de se soutenir jusqu’au bout. Si Barbara est une stratège redoutable et a percé à jour le secret du couple Benoît et Charlène, elle fait tout de même passer l’amitié avant tout. Lorsque Marie et Laura se déchirent, elle prend donc immédiatement le parti de la petite amie d’Alain. Mais ce que la jeune femme ne sait pas, c’est que Marie et Laura sont en mission toute la semaine.

Les deux acolytes doivent faire croire aux Habitants qu’elles se détestent afin de crédibiliser le fait que Marie choisisse Laura pour l’affronter dans le SAS jeudi lors du prime. Et comme la Voix est joueuse, elle a décidé que ce fameux duel n’aurait jamais lieu mais que les deux meilleures amies allaient devoir simuler une très grosse dispute qui allait pousser Laura à commettre l’irréparable : en venir aux mains. Résultat, Laura a été exclue temporairement du jeu. Suite à l’annonce de la sanction de la Voix, Barbara craque. Elle en veut énormément à Marie et menace de quitter le jeu pour soutenir Laura.

Retranchée dans la Tour de Contrôle, la jolie brune observe tout. Elle est très touchée de la réaction de Barbara mais aussi par Alain, qui a du mal à retenir ses larmes. Les reines de Dubaï ont tellement bien joué la comédie que tous les étudiants pensent que Laura a bel et bien été évincée de la Maison des Secrets. Comment vont réagir Barbara et Alain en apprenant qu’il s’agissait d’une supercherie ? Réponse jeudi 9 novembre dès 21 heures sur NT1, dans un prime qui promet d’être riche en rebondissements !

