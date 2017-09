Secret Story 11 : Barbara met un énorme râteau à Jordan

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après avoir remporté un jeu, Jordan a reçu un cadeau de la part de La Voix. Il a eu l’opportunité de lire une lettre de son frère. Emu aux larmes, il a trouvé du soutien auprès de Barbara. Un soutien de taille puisque le candidat n’est pas insensible aux charmes de la jeune femme. Depuis quelques jours, les deux étudiants sont de plus en plus proches. Et pour cause, Barbara ne le laisse pas indifférent. Mais la jeune femme ne semble pas partager la même attraction envers lui...

Alors que les deux habitants dansent ensemble pendant la soirée, Barbara se pose des questions. En effet, elle ne partage pas les mêmes sentiments que Jordan. Pour elle, il s’agit uniquement d’amitié. A l’écart des autres habitants, elle décide de parler avec le jeune homme et de mettre les choses au clair. Ainsi, elle joue la carte de la sincérité et annonce à Jordan qu’ils resteront amis. Un peu déçu, le jeune homme espère toutefois pourvoir rester proche de Barbara… Affaire à suivre !

