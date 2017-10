Secret Story 11 : Barbara ne lâche plus Benoît

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Quel rôle Benoît joue-t-il dans le secret de Kamila et Noré ? Barbara s'interroge et mène l'enquête !

« Moi, je m'occupe de ton cas ! » Benoît ne peut que trembler face aux mots de Barbara, déterminée à buzzer le jeune homme. Kamila et Noré étant soupçonnés d'être en couple, les viseurs et plus particulièrement celui de la jolie jeune femme au tie and dye doré se dirigent vers Benoît. Quel rôle le jeune homme a-t-il pu jouer pour protéger ses coéquipiers ? Les Habitants de la Maison des Secrets s'interrogent énormément ; Barbara en pôle position. Était-il au courant de ce qu'il se tramait derrière son dos ou, au contraire, fait-il partie de la supercherie ? Le mystère reste entier, mais pour combien de temps encore ? Barbara le traque, elle observe chacun de ses gestes.



D'ailleurs, pour avoir une idée fixe sur son potentiel secret, la pire ennemie de Tanya fonce, elle s'entretient avec Benoît. Dans le jardin, sous le soleil, les yeux dans les yeux, elle espère déstabiliser son adversaire, qui feint les étonnés quant au secret que partagent Kamila et Noré – l'acting n'est malheureusement pas son fort. Taquine, Barbara ne lâche pas Benoît du regard, elle analyse la moindre de ses mimiques. Et devant les réponses évasives du beau gosse au tempérament discret, elle sourit. Peu importe ce qu'il dira, Barbara ne compte pas le laisser filer de la sorte. Les prochains jours risquent d'être éprouvants pour Benoît. Son secret sera-t-il percé à jour ? Suspense…

