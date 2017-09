Secret Story 11 : Barbara ne supporte plus Tanya

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Entre Barbara et Tanya, ce n'était déjà pas le grand amour. Les deux candidates se sont déchirées pour les beaux yeux d'Alain. Mais voir Tanya revenir du Sas à la place de Julie jeudi soir a encore plus attisé la colère de Barbara. La jolie blonde ne peut plus voir la panthère du Campus des Secrets.

Il semblerait que le match Barbara – Tanya ne vienne que de commencer. Les deux candidates sont rapidement allées au clash après leur arrivée dans le Campus des Secrets. Tout ça pour les beaux yeux d'Alain. Barbara, qui avait des vues sur le bel hidalgo, a en effet trouvé Tanya sur son chemin. Et si elle s'attendait à ce que sa camarade s'écarte pour lui laisser le champ libre, elle a vite déchanté. La panthère du Campus des Secrets a rugi – Alain était à elle – et n'a fait qu'une bouchée de la frêle Barbara. Depuis, les deux candidates sont à couteaux tirés. Barbara a eu du mal à contenir son énervement face à la relation entre Tanya et Alain quand Tanya n'a pu cacher sa jalousie quand elle a constaté que le courait passait plutôt bien entre Barbara et Alain. Entre ressentiment et jalousie, les clashs étaient inévitables… et n'ont pu être évités.



Pourtant, la situation risque de s'envenimer encore plus. Car jeudi soir, Tanya s'est retrouvée face à Julie dans le Sas et c'est la panthère qui est ressortie victorieuse de cet affrontement. Triste d'avoir perdue sa meilleure amie dans l'aventure, Barbara a encore plus mal vécu cette élimination car pour elle, si Julie est partie, c'est la faute de Tanya. Et cela n'a fait qu'exacerber sa colère envers sa camarade. Plus tard dans la soirée, la jolie blonde a d'ailleurs avoué à Jordan qu'elle ne pouvait plus voir Tanya : « J'ai un problème personnel avec elle ». Très remontée contre sa camarade, Barbara est bien décidée à lui mener la vie dure. Elle veut montrer à la panthère qu'elle aussi peut rugir et sortir ses griffes. Et Barbara trouve en Jordan un nouvel allié, le jeune homme étant prêt à l'aider à « détruire » Tanya.



Une guerre va-t-elle bientôt éclater entre Barbara et Tanya ?