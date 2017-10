Secret Story 11 – Barbara ne va pas lâcher Benoît

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Ça chauffe pour Benoît ! Barbara est bien décidée à trouver son secret et la candidate est sur la bonne piste. Elle est en effet persuadée que son camarade est lié à quelqu'un dans la Maison des Secrets. Plus que jamais, Benoît est en grand danger.

Surnommée Inspecteur Columba par ses camarades, Barbara s'est lancée à fond dans la chasse aux secrets. Et si, la semaine dernière, la jeune femme a formé un duo d'enquêtrices de choc avec Laura, elle a décidé cette semaine de se débrouiller toute seule. Pour ne pas se faire griller sur le fil cette fois. Car si Laura a été la première à se douter que quelque chose se tramait entre Kamila et Noré, c'est Barbara qui a apporté la preuve finale qu'ils étaient en couple voire mariés. C'est la jolie blonde qui est en effet à l'origine du harissa gate. Constatant que Kamila connaissait étrangement bien les habitudes de Noré, elle en a déduit qu'ils étaient forcément ensemble. Des conclusions qui ont, au final, servi Laura. C'est elle qui a buzzé et décroché la cagnotte de Kamila et Noré. Barbara a donc choisi de la jouer solo cette semaine.



Et sa nouvelle cible favorite est Benoît. Depuis la révélation du secret de Kamila et Noré, le jeune homme est en effet vulnérable, tous les Habitants se demandant quel a été son rôle dans cette histoire. Surtout que le trio a fait une énorme gaffe, qui n'a pas échappée à Barbara, quand ils ont malencontreusement révélé que Kamila et Benoît avaient fait semblant de s'embrasser. Barbara est surmotivée et ne veut pas lâcher le candidat. La jolie blonde profite d'être attachée au jeune homme pour recueillir le plus d'infos possible. Et l'enquête de Columba avance bien, très bien même. Notre enquêtrice en herbe est persuadée que Benoît est lié à quelqu'un dans la Maison des Secrets. Elle se demande même s'il n'est pas rentré en trio avec Kamila et Noré pour jouer leur ange gardien. Jusque là, tout va bien. Sauf que Barbara a soudain une illumination : et si Benoît était plutôt entré dans la maison avec quelqu'un d'autre ?

Barbara suivra-t-elle son intuition et découvrira-t-elle le secret de Benoît ?