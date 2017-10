Secret Story 11 : Barbara nue sous la douche avec Benoît ? Charlène sous le choc !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis le prime du jeudi 12 octobre, Charlène partage la Maison des Nouveaux avec Shirley. De là, elle a un accès privilégié à la Tour de Contrôle où elle peut espionner à loisir les faits et gestes de ses camarades. C'est donc l'occasion pour elle de savoir à quel jeu joue réellement Benoît avec Barbara. Mais alors qu'elle écoute une conversation entre Cassandre, Noré et Kamila, la jolie blonde fait une étonnante découverte.



En effet sous la pergola, Cassandre revient avec Noré et Kamila sur ce qu'elle sait du comportement de Barbara avec Benoît. Pour la nouvelle Habitante de la Maison des Secrets, la jolie Belge est allée vraiment trop loin. Noré rapporte alors que Barbara n'arrête pas de pester depuis qu'elle est de nouveau attachée avec Benoît. Mais il affirme que ce qui énerve plus la jeune femme, c'est surtout ce que lui ont dit Benjamin et Cassandre à leur arrivée. Cependant pour Cassandre, Barbara ne peut s'en prendre qu'à elle-même désormais.



Sans doute encouragée par Cassandre, Kamila va faire une curieuse révélation. Elle affirme en effet que suite au jeu de body-painting, Barbara a pris une douche avec Jordan et Benoît. Une information qui n'étonne pas vraiment Charlène puisqu'elle était présente à ce moment-là. En revanche, la jolie Marseillaise confie que Barbara était complètement nue ! Une nuance qui a visiblement échappé à Charlène. En effet, celle-ci se rappelle d'avoir vu Barbara en maillot de bain, mais pas nue. C'est en tout cas ce qu'elle confie à Shirley.



Alors qu'en est-il vraiment ? Si Kamila dit vrai, ce serait sans doute la trahison de trop pour Charlène. Plus tard, elle confiera à Shirley : « De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas ! » Et même si elle est toujours amoureuse de Benoît, elle sent la colère et la haine monter en elle. Mais alors Barbara était-elle vraiment nue ? Charlène doit désormais en avoir le coeur net...

>>> Découvrez également la suite de la réaction de Charlène dans la vidéo ci-dessous :