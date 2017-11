Secret Story 11 : Barbara obtient un nouvel indice sur le secret de Laura et buzze… à côté !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Dans la Quotidienne du 13 novembre, Barbara a buzzé le secret de Laura. Alors qu’elle était à deux doigts de découvrir l’intitulé exact du secret de sa meilleure amie dans l’aventure, elle est partie sur une nouvelle piste et ce n’est pas vraiment la bonne.

Le secret de Laura est au cœur de toutes les discussions depuis plusieurs jours. Et pour cause, les Habitants ont eu une multitude d’indices au cours des dernières semaines. Malgré la hargne de Laura pour protéger son secret, plusieurs étudiants ont touché du doigt son intitulé exact. Kamila a découvert, sans le savoir, que Marie était la meilleure amie de Laura. Mais, la femme de Noré n’avait pas buzzer, pensant être sur une mauvaise piste. De son côté, Barbara prend un malin plaisir à enquêter sur le secret de sa meilleure amie dans le jeu. Et alors qu’elle avait pratiquement trouvé le bon intitulé, elle a reçu un nouvel indice qui a remis toute sa réflexion en question.

Les Habitants ont eu un joli cadeau lors du prime : un nouvel indice sur le secret de Laura. Celui-ci est le 1er novembre, soit la date d’entrée de Marie dans le Campus des Secrets. Mais pour les étudiants, la signification de cette date est toute autre. Ils pensent que cela fait référence à la Fête des morts, qui est célébrée le 2 novembre soit dit en passant. Noré et Kamila pensent que l’ex de la jolie brune est décédé dans un accident tandis que Barbara imagine tout de suite que c’est le ou la meilleur(e) amie(e) de la petite-amie d’Alain qui a disparu dans des circonstances tragiques. C’est pas très gai tout ça ! Et c’est surtout bien loin de la vérité, ce qui n’est pas pour déplaire à Laura. Barbara alias Colomba va-t-elle confirmer son buzz ? Affaire à suivre.

Et si c'était Alain qui allait découvrir le secret de sa chérie ? Regardez :