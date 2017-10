Secret Story 11 : Barbara oublie Jordan une bonne fois pour toutes !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Clap de fin ! L'amitié de Barbara et Jordan a connu plus de hauts que de bas dans la Maison des Secrets. Le début de la fin a commencé il y a deux semaines... Alors qu'elle a été missionnée par La Voix en vue de protéger le jeune Ch'ti, Barbara a décidé d'arrêter avant terme sa mission séduction de peur de le blesser. Voyant bien qu'il pouvait facilement succomber à ses charmes, elle a préféré tout lui révéler. Si, dans un premier temps, le trublion de Secret Story 11 a bien pris la nouvelle, il n'a néanmoins pas hésité une seconde lorsque l'occasion de se venger s'est présentée. Ainsi, si Barbara a été dans le SAS lors de l'Hebdo du jeudi 12 octobre, ce n'est ni plus ni moins à cause de ce dernier.

Depuis, leur relation a été émaillée d'éclats de voix, de piques, d'indifférence, mais aussi d'humour, de tendresse et de complicité. Malheureusement, les turbulences étaient telles que le lien qui les unissait au début de l'aventure a fini par disparaître, les rancœurs qu'ils affirmaient avoir oubliées sont bel et bien restées gravées en mémoire. Il aura suffi d'une énième remarque de Jordan pour que Barbara soit lassée de lui. Aujourd'hui, tout ce qui le touche de près ou de loin l'indiffère au plus haut point. Et c'est à Laura et Benoît qu'elle en fait part. Le bien-aimé de Charlène se proposera d'aller voir Jordan pour qu'il calme le jeu. Mais même en faisant cela, Barbara est catégorique : plus rien ne sera comme avant avec son désormais ex meilleur ami.

