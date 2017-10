Secret Story 11 : Barbara oublierait-elle Jordan dans les bras d'Alain ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Dis, quand reviendras-tu Jordan ? Jamais ! Barbara est rancunière. En effet, lors de l'Hebdo du jeudi 5 octobre, Jordan a pris sa revanche contre celle qui a fait chavirer son cœur : Barbara, qu'il a ni plus ni moins nominée d'office suite à un dilemme soumis par le Téléphone Rouge. Un geste que la belle au tie and dye doré ne comprend guère, car quand elle a décidé d'arrêter avant terme sa mission séduction, c'était pour ne pas blesser davantage son Ch'ti préféré dont les sentiments à son égard s'intensifiaient de jour en jour. De plus, si elle avait accepté le challenge de La Voix, c'était pour immuniser Jordan lors des prochaines nominations. Tout partait donc d'un bon sentiment. Sauf que l'ego masculin de Jordan a été meurtri, pire bafoué, il s'est fait « humilier devant la France entière ». On ne joue pas avec ses sentiments et Barbara en paie aujourd'hui les conséquences.

Incompréhension. Peu de temps après le départ de Tanya, Jordan a prié Barbara de lui faire un câlin, de quoi provoquer l'ire de la jeune Parisienne, qui devra donc, dans quelques jours, rejoindre le SAS à cause de ce dernier. Dès lors, un esclandre tonitruant a pointé le bout de son nez. Pourquoi vouloir se lover contre elle alors qu'il lui a fait la pire des trahisons ? Barbara lui explique donc avec panache les raisons qui la poussent à ne plus lui adresser la parole ; un mutisme envers Jordan qu'elle maintient depuis plus de 24 heures, mais avec difficulté. Sur la terrasse, sentant ses nerfs lâcher, Barbara craque et se réfugie dans les bras d'Alain, qui est relié à Jordan, devant lequel se joue corollairement la scène.

