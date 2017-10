Secret Story 11 : Barbara doit-elle prendre ses distances avec Jordan ?

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Etre ou ne pas être avec Jordan, telle est la question de Barbara. Après le départ de Julie, Barbara et Jordan étaient devenus inséparables. Le Nordiste passait tellement de temps avec la jolie blonde qu'il avait même commencé à se mettre son clan à dos, ses amis ne le reconnaissant plus. Les deux candidats sont même devenus carrément fusionnels lorsque la Voix a donné à Barbara la mission de faire croire à Jordan qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Par peur de blesser son ami, la jeune femme a toutefois décidé de stopper cette mission séduction et lui a révélé le pot aux roses. Il n'a alors pas fallu longtemps à Jordan pour répliquer. Le Nordiste a nominé Barbara pour se venger, provoquant une grosse brouille entre eux.



Mais tout va aujourd'hui mieux entre les deux amis. Barbara et Jordan ont en effet fini par se réconcilier. Pourtant, cette brouille a laissé des traces. Barbara a pris conscience que Jordan craque totalement pour elle. Et, même si elle lui a répété à plusieurs reprises qu'il n'y aurait jamais que de l'amitié entre eux car de son côté elle n'est pas attirée par lui, elle sent que pour Jordan, ce n'est pas si clair. En constante demande d'affection, il veut toujours plus, plus de câlins, de bisous… Or si elle adore le garçon, c'est juste un ami. Et il n'y aura jamais rien de plus. La jolie blonde confie à Benoît qu'elle ne sait donc plus comment se comporter avec le Nordiste. Barbara ne veut pas que Jordan se fasse de fausses idées. Mais elle ne veut pas non plus le voir souffrir. Doit-elle continuer à lui parler et agir comme d'habitude avec lui ? Ou doit-elle prendre ses distances ? La candidate est perdue.



L'amitié entre Barbara et Jordan est-elle en danger ? La jeune femme va-t-elle s'éloigner de son ami pour éviter qu'il ne soit blessé à cause de ses faux espoirs ?