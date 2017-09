Secret Story 11 : Barbara prête à renoncer à Alain ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Tanya aurait-elle remporté son match contre la jeunette Barbara pour le coeur d'Alain ? Très attirée par le jeune homme, la jolie blonde semble désormais prête à jeter l'éponge. Finalement, elle ne le sent pas et affirme ne plus vouloir être avec lui.

La panthère Tanya n'aurait-elle fait qu'une bouchée de la frêle Barbara ? Les deux candidates se livrent depuis quelques jours une guerre sans merci pour les beaux yeux d'Alain. Barbara a eu un coup de coeur instantanné pour le beau brun quand Tanya doit faire croire aux autres habitants que le jeune homme et elle sont en train de vivre le début d'une romance. Elles se sont donc rapidement retrouvées en concurrence. Et si Barbara pensait que Tanya allait s'effacer devant elle, cette dernière s'est au contraire amusée de cette rivalité amoureuse. La panthère Tanya n'a pas hésité à provoquer sa proie, se rapprochant chaque jour un peu plus d'Alain sous ses yeux. Et quand Barbara est venue se plaindre, elle s'est fait un plaisir de la remettre à sa place.



Cette concurrence inattendue a-t-elle eu raison de Barbara ? La jeune femme semble en tout cas prête à renoncer à Alain. Barbara confie à son amie Laura que tout cela ne l'amuse plus. Certes, elle aimait bien le garçon, mais c'est terminé . Il l'a saoulé. La jolie blonde trouve son camarade trop inaccessible. Et ça a le don de l'énerver ! En fait, elle n'arrive pas du tout à parler avec lui. Pire, quand elle va vers lui, il ne réagit pas. La candidate explique qu'elle a flashé sur le physique d'Alain mais maintenant qu'elle sait que le reste ne suit pas, finalement, le jeune homme ne l'intéresse plus. En fait, il n'y a aucun feeling entre eux. Maintenant qu'elle connaît son camarade un peu mieux, elle se dit aussi qu'elle est beaucoup trop fofolle pour lui. Barbara en est persuadée, de toute façon, Alain ne la supporterait pas.



Barbara a-t-elle vraiment décidé de faire une croix sur Alain ou est-elle juste vexée que le jeune homme s'intéresse plus à Tanya qu'à elle ?