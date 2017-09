Secret Story 11 : Barbara et ses princes charmants

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Il y a une Habitante qui attire les convoitises des garçons du Campus des Secrets. Barbara. La jeune femme a tapé dans l’œil d’Alain mais aussi de Benoît. La Belle a jeté son dévolu sur Alain, elle n’est pas tout à fait insensible aux charmes du compagnon de Charlène. D’ailleurs, lors de la soirée confidence, elle a bien fait comprendre qu’elle appréciait les deux hommes. Ces deux-là sont d’ailleurs aux petits soins pour la jeune femme qui souffre d’une angine depuis son entrée dans la Maison des Secrets. Alain n’hésite pas à aller demander des nouvelles à la jeune femme, la rassurer, voire même lui faire des déclarations d’amour devant les autres.

Alors que Barbara s'est isolée, Alain va la retrouver pour lui parler : "Merci pour toutes les belles choses que tu as dites hier, ça m’a touché. Je n’ai pas eu la chance de discuter beaucoup avec toi, j’aimerais bien de te connaître un peu plus", lui confie le jeune homme. Il lui assure que si elle a des doutes, il est là pour elle. Barbara est touchée et espère qu'elle aura la chance de connaître davantage le bel adonis. Ce qui tape sur le système de Tanya : "Barbara est un peu malade et elle force un peu le trait pour attendrir les garçons et en particulier Alain. Il va falloir qu’il se mette un peu de plomb dans la tête et qu’il modère ses pulsions pour temporairement réfléchir avec son cerveau".



En plus d'Alain, il y a aussi Benoît qui tourne autour de Barbara. Les deux se sont trouvés pas mal d’atomes crochus. Ce qui met en danger Kamila qui confie qu'il "devrait arrêter ce jeu de séduction avec Barbara, par respect pour Charlène qui le vit mal mais aussi pour le bien de notre mission". Le hasard fait bien les choses (ou mal) car Barbara risque, sans le savoir, de faire échouer deux missions : celle de Tanya et Alain et celle de Benoît et Kamila.