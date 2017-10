Secret Story 11 : Barbara "regrette déjà " son baiser avec Benjamin

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Certains réveils dans la Maison des Secrets sont plus compliqués que d'autres et ce n'est pas Barbara qui dira le contraire. Après avoir embrassé son coup de cœur Benjamin durant la nuit, la belle se lève avec les idées quelque peu embrouillées et n'hésite pas à montrer son état d'esprit à celui qui lui tournait la tête il y a encore quelques heures. Perdue, la séductrice se montre très distante : "Je ne suis pas très sympa avec lui ce matin, je ne le calcule pas trop, je l'évite un peu" explique-t-elle au Confessional. En effet, une fois debout, chacun se lave les dents de son côté et la magie de la nuit a totalement disparu. Le problème ? Même le principal intéressé se rend compte qu'il y a un souci : "Je trouve ça bizarre parce que ces derniers temps on se rapprochait de plus en plus" livre-t-il face caméra.







Une fois avec son amie Laura, Barbara confie tout ce qu'elle a sur le cœur: "J'ai peur que ça aille trop vite j'ai pas envie que ça devienne premier degré. Il me plait mais j’ai pas envie d'aller trop vite car je n'ai pas envie que l'on me critique (...) je regrette déjà" . Son alliée lui prête une oreille attentive et tente de la rassurer comme elle peut, mais Barbara ne semble pas très sûre d'elle, bien que Benjamin lui plaise beaucoup... Officialiseront ils leur relation ? La séductrice de la Maison des Secrets se mettra-elle en couple ? Le mystère reste entier.





Une séquence à revoir dans le player ci-dessus.