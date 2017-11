Secret Story 11 - Barbara réintègre la Maison : Laura et Alain aux anges !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après 24h passées dans la Tour de Contrôle, il est temps pour Barbara de faire son grand retour dans la Maison des Secrets et de révéler ainsi la dernière supercherie de la Voix.

Joueuse et toujours aussi facétieuse, la Voix a toujours plus d'un tour dans son sac. Et lors du prime du jeudi 16 novembre, elle a encore réservé une belle surprise complètement inédite aux Habitants de la Maison des Secrets. En effet, lors du prime, elle a décidé de se jouer d'eux en demandant à Shirley de réintégrer le Campus alors qu'elle était en réalité éliminée. Barbara, la véritable candidate sauvée par le public, a, quant à elle, rejoint la Tour de Contrôle.



Après 24 heures passées dans cette fameuse pièce secrète, Barbara a finalement pu réintégrer la Maison. Sans que les Habitants ne s'en rendent compte, Shirley s'est faufilé en dehors du Campus pour permettre à sa camarade de revenir. Tout comme sa camarade, c'est en douce que Barbara a fait son retour. La jeune femme est en effet passée par la trappe dissimulée dans la chambre du haut. Celle-ci s'est ensuite glissée dans le lit de Laura, attendant patiemment qu'Alain et Laura montent et la découvrent…



Quand ces derniers rejoignent enfin la chambre, ils ont du mal à en croire leurs yeux. Laura tombe alors dans les bras de sa camarade. Les deux jeunes femmes poussent des cris de joie et savourent leurs retrouvailles. Heureuse et émue à la fois, Laura laisse même couler quelques larmes. Le trio initial des Tigers est enfin réuni ! Gare à la revanche du clan de la chambre du haut…