Secret Story 11 – Barbara relancée, des nominations chamboulées, un tirage au sort… Résumé de la journée du 29 octobre

Par ZY

Que s'est-il donc passé dans la Maison des Secrets ces dernières 24h ? Maintenant qu'elle n'est plus avec Benjamin, Barbara semble vouloir se relancer dans le jeu. En mission cette semaine, elle continue de resserrer son piège sur Jordan et poursuit ses ses enquêtes. Mais la Voix a réservé une nouvelle surprise aux Habitants : un tirage au sort pour les prochaines nominations !

La mission des ex en marche



En mission cette semaine, Barbara doit faire croire à l'un des Habitants qu'elle est en réalité l'ex de Shirley. Et que ce serait en réalité le secret de cette dernière. De mèche toues les deux, les deux blondes ont donc décidé de prendre pour cible Jordan. Ainsi Barbara se rapproche de son camarade avec qui elle a enchaîné les disputes ces derniers temps. Une fois qu'elle s'est réconciliée avec lui, la jolie Belge resserre peu à peu son piège autour de lui. Mordra-t-il à l'hameçon ?



Barbara mène l'enquête



Maintenant qu'elle est redevenue célibataire, Barbara se lance dans la course aux secrets. La jeune femme a décidé de cibler plus particulièrement ses recherches sur Laura. Il faut dire que sa meilleure amie de l'aventure possède la plus grosse cagnotte de la Maison, soit plus de 86 000 euros. De quoi susciter des convoitises. Mais pour le moment, Barbara essaie surtout d'éliminer certaines pistes. Elle se dit d'abord que sa camarade pourrait être liée à Benoît… Mais et si ce dernier avait plutôt un lien avec Noré ? Et si c'était Charlène ? Elle interroge le jeune homme mais pour le moment, ça ne donne rien…



Le jeu du hasard



Cette semaine, la Voix a réservé une petite surprise aux Habitants. Les prochaines nominations vont laisser une grande place au hasard. Tous les jours, les Etudiants vont s'affronter autour de missions collectives. A l'issue de chaque jeu, le gagnant empochera 20 billes, le 2ème remportera 12 billes et ainsi de suite jusqu'au dernier qui n'aura rien du tout. Les Habitants se rendront ensuite dans la bibliothèque pour placer les billes remportées dans une urne. La Voix a affecté chaque habitant à une couleur de bille. Chaque Habitant va donc mettre dans l'urne les billes dont la couleur correspond au candidat qu'il veut voir quitter l'aventure. Toutes ces billes sont ensuite rassemblées dans un saladier. Et une petite main se chargera alors procéder au tirage au sort...