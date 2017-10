Par VG | Ecrit pour TF1 |

Blonde power ! Depuis jeudi soir, Shirley et Barbara font équipe afin de réussir une mission exceptionnelle de la Voix. Les deux candidates ont en effet une semaine pour convaincre l'un de leurs camarades de les buzzer en tant qu'ex-petites amies. Et les nouvelles complices ont rapidement trouvé leur victime idéale. Barbara et Shirley ont jeté leur dévolu sur Jordan, le plus susceptible selon elles de croire à leurs mensonges. Depuis quelques jours, elles travaillent donc le Nordiste au corps. Par leur comportement ambigu ou à travers de nombreuses allusions, elles ont tenté de lui faire comprendre qu'elles étaient sorties ensemble dans le passé. Sauf que le jeune homme n'est pas tombé dans leur piège. Alors Barbara décide d'employer les grands moyens… et de dégainer son plus grand jeu d'actrice.



Après avoir fait comprendre à Jordan qu'elle pensait encore à son ex et qu'il s'agissait en fait d'une ex, Barbara prend Jordan à part dans le cellier. Et c'est une Barbara faussement paniquée et au bord de la crise de nerfs qui révèle le pot au rose au Nordiste : Shirley est en fait son ex ! La jolie blonde chuchote pour faire croire à son camarade qu'elle est en train de briser l'une des règles de la Maison des Secrets en lui faisant cette révélation. Mais elle ne peut plus garder ça pour elle ! Elle a besoin que Jordan buzze ce secret pour enfin la libérer. Toutefois, malgré ce premier acte digne de l'Actors Studio, Jordan ne tombe pas dans la panneau. Barbara revient donc à la charge, livrant un second acte encore plus grandiloquent. La jolie blonde fond même en larmes pour persuader son camarade qu'elle ne se joue pas de lui et que Shirley est vraiment son ex. De fausses larmes qui semblent cette fois vraiment convaincre Jordan.



Le Nordiste est-il tombé dans le piège de Barbara et va-t-il buzzer sa camarade ?