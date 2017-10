Secret Story 11 : Barbara se rapproche dangereusement du secret d'Alain

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Lors d'un body painting organisé par la Voix, Barbara et Benoît ont remporté un indice sur le secret d’un habitant. Les deux étudiants partent donc dans le jardin pour écouter ce fameux indice. L'extrait audio est la chanson de Charles Aznavour "Je m'voyais déjà". Quelques minutes après, Barbara se souvient d'une intuition qu'elle avait eue au début de l'aventure. En effet, elle soupçonne Alain d’être connu dans un pays étranger : "Je me dis qu’avec son beau corps, il aurait pu être à l’affiche à un moment donné dans sa vie."





La jeune femme se confie ensuite à Benoît : "il pourrait être connu dans un autre pays, chanteur, animateur ou danseur. Il a tout pour être quelqu’un de connu. C’est un artiste dans un autre pays à mon avis." Après cette discussion, Barbara mène l'enquête et part sonder le principal intéressé qui s'en amuse, affichant un sourire de façade pour masquer son inquiétude. En pour cause, Barbara ne sait pas qu’elle est tout proche de l’intitulé exact de son secret. De son côté, Alain se sent en danger : "Barbara me sort l’intitulé de mon secret donc à ce moment-là panique générale. Dans ma tête, je me dis : reste concentré et tente de les envoyer vers d’autres pistes," lâche le candidat.