Secret Story 11 : Barbara se retrouve enfermée dans le Campus des Secrets !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La jolie Barbara a été victime d’une mauvaise blague de la part de ses petits camarades et notamment de Benoît. Elle s’est retrouvée bloquée dans le fumoir alors qu’elle s’accordait une petite pause.

Décidément, le sort s’acharne contre Barbara. La jeune femme, qui est nominée à cause de Bryan, vit une semaine compliquée dans la Maison des Secrets. Pendant le prime de jeudi dernier, Charlène a offert un cadeau empoisonné à sa rivale avant d’intégrer la Tour de Contrôle pour pouvoir espionner son petit-ami. Elle a décidé de prolonger la mission binômes entre Barbara et Benoît. Résultat, les deux acolytes sont de nouveau attachés l’un à l’autre pendant 48 heures. Une situation qui a rapidement agacé la jolie blonde. Et ses colocataires en redemandent !

Heureusement, plusieurs étudiants essayent de détendre l’atmosphère et de redonner le sourire à Barbara. Noré et Jordan se sont même accrochés entre eux pour témoigner leur soutien envers le duo. De quoi donner un peu de baume au cœur à la candidate. Mais cette dernière n’était pas au bout de ses peines. Alors qu’elle faisait une pause au fumoir, elle a été victime d’une mauvaise blague de… Benoît !

Le jeune homme attendait patiemment à l’extérieur de la pièce quand soudain, il a eu la bonne idée d’enfermer son binôme. Ni une, ni deux, il a demandé à Jordan de l’aider afin de bloquer la porte du fumoir avec des tables, des chaises et des coussins de sol. Un vrai déménagement dans la Maison des Secrets ! Rassurez-vous, Barbara a pu s’extirper tant bien que mal. Et quelque chose nous dit qu’elle pourrait bien se venger.

Ce soir dans la Quotidienne, ça va barder pour Benoît !