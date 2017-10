Secret Story 11 – Barbara et Shirley complotent contre Jordan

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo, Barbara a reçu une mission de la Voix : elle va devoir convaincre un Habitant que son ex est dans la Maison des Secrets. Et cette fausse ex, c'est sa meilleure ennemie Shirley ! Malgré leurs relations difficiles, les deux candidates se lancent pourtant à fond dans le jeu et décident de piéger Jordan.

Barbara ne pouvait pas encadrer Shirley ? Dommage ! Car, cette semaine, les deux blondes vont devoir beaucoup se rapprocher. Taquine, la Voix a en effet donné aux deux ennemies du Campus des Secrets une mission commune. Jeudi soir, lors de l'Hebdo, la Voix a mis au défi Barbara de faire croire aux autres candidats qu'elle avait un ex dans la Maison, ou plutôt une ex. Car oui, la candidate va devoir prétendre que Shirley est son ex. Une nouvelle qui ne l'a pas vraiment enchantée. Car pour réussir cette mission, Barbara va évidemment devoir passer du temps avec Shirley. Or, on le sait, leurs relations sont tout sauf cordiales. A peine arrivée dans Secret Story 11, la petite nouvelle a fait comprendre à sa camarade qu'elle ne l'aimait pas du tout. Forcément, difficile après une telle entrée en matière de devenir amies. Mais les choses ont encore empiré ces derniers jours et un violent clash a même opposés les deux jeunes femmes mardi soir.



Mais qu'à cela ne tienne, Barbara compte tout de même se donner à fond. Dès l'Hebdo terminé, elle s'isole donc avec Shirley pour mettre en place une stratégie. Pour remporter leur mission, les deux candidates doivent convaincre un Habitant de les buzzer en tant qu'ex. La première étape de leur plan est donc de trouver la bonne cible. Si Barbara penche plutôt pour Jordan, Shirley doute et a une autre idée en tête. Est-il assez crédule pour tomber dans le piège ? Finalement, elle se laisse convaincre par sa camarade, qui pense vraiment tenir le pigeon idéal. Les deux complices réfléchissent ensuite au meilleur moyen de convaincre le Nordiste. Car, après tout, après leurs nombreux clashs, les gens pourront-ils vraiment croire à une idylle passée ? Mais Barbara et Shirley sont motivées. Elles sont prêtes à tout pour réussir leur mission.



Jordan tombera-t-il dans leur piège ?