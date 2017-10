Secret Story 11 – Barbara et Shirley passent la seconde

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Barbara et Shirley ont une semaine pour convaincre l'un des Habitants de la Maison des Secrets de les buzzer en tant qu'ex. Et les deux jeunes femmes ont jeté leur dévolu sur Jordan. Pour convaincre le Nordiste, les deux blondes passent à l'action. Mais leur plan va-t-il fonctionner ?

De pires ennemies à petites amies, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt une mission… Depuis l'entrée de Shirley dans la Maison des Secrets, les choses sont très tendues entre Barbara et elle. Il faut dire que la petite nouvelle a été cash – et peu diplomate - avec l'ancienne candidate en lui lançant qu'elle ne l'aimait pas quelques heures seulement après son arrivée. Pas le meilleur moyen de se faire une amie ! Rien d'étonnant donc à ce que les deux jeunes femmes aient multiplié les clashs depuis. Mais cette semaine, elles vont être forcées de se rapprocher et surtout de collaborer. La Voix leur a en effet assigné une mission exceptionnelle : elles doivent faire croire aux Habitants – ou tout du moins à l'un d'entre eux – qu'elles sont en fait des ex petites amies. Si elles réussissent à se faire buzzer sur ce faux secret, elles pourront alors remplir leur cagnotte.



Barbara et Shirley ont rapidement mis de côté leurs différends pour se lancer à fond dans leur mission. Elles ont d'abord choisi leur cible et se sont mis d'accord sur Jordan. Pour les deux candidates, le Nordiste est la victime parfaite, celui qui n'aura aucun mal à croire à leur supercherie. Les deux blondes sont ensuite passées à l'action. Et quand Shirley repère Jordan seul dans la chambre du bas en train de se reposer, elle y voit la parfaite occasion de tendre un piège au Nordiste. Elle rejoint immédiatement Barbara pour lui expliquer son plan : elle va d'abord aller se coucher dans la chambre du bas, sa complice la rejoindra ensuite et, faisant semblant de ne pas voir le garçon, l'appellera par un faux tendre surnom. Shirley jouera ensuite la panique comme si Barbara avait fait une grosse boulette. Une petite scène qui devrait mettre la puce à l'oreille de Jordan.



Alors Jordan tombera-t-il dans le piège de Barbara et Shirley ?