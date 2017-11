Secret Story 11 – Barbara et Shirley, prêtes à tout pour éliminer Charlène ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

La guerre des clans qui a scindé la Maison des Secrets en deux cette semaine va faire des victimes. Et Charlène est la première à tomber sous le feu ennemi. Depuis jeudi, Charlène et Benoît ne sont en effet plus en odeur de sainteté dans la Maison des Secrets. Les Tigers – composés de Laura, Barbara, Shirley et Alain – se montrent particulièrement durs avec le couple dont ils n'apprécient pas du tout la façon de jouer. Le clan de la chambre du haut aimerait d'ailleurs bien séparer les deux amoureux. Et s'il ne fallait en garder qu'un (des deux), il n'y a pas d'hésitation pour eux, ce serait Benoît. Barbara et Shirley, qui craignent d'être nominées cette semaine, ont ainsi mis une cible sur Charlène. Alors, dès que les Tigers en ont eu l'occasion, ils ont nominé leur camarade.



Après un jeu qui a opposé Tigers et Eagles, Charlène a écopé d'une nomination. Mais qui la candidate affrontera-t-elle dans le sas jeudi prochain ? C'est une question cruciale sur laquelle Barbara et Shirley se penchent très sérieusement. Les deux jeunes femmes, qui aimeraient à tout prix voir la blonde quitter Secret Story 11, se demandent qui mettre en danger à ses côtés pour être sûre qu'elle soit éliminée. Les deux complices en sont sûres : si le couple Charlène-Benoît s'affronte dans le sas, c'est Benoît qui quittera l'aventure. Or Barbara et Shirley appréciant le garçon, elles aimeraient éviter cette situation. Pourquoi ne pas opposer Charlène à Noré alors ? Mais cette fois, c'est Laura qui met son veto. On ne sait jamais, elles pourraient avoir une mauvaise surprise. Déterminées à se débarrasser de Charlène, les Tigers réfléchissent à toutes les possibilités, toutes les combinaisons… même passer un marché avec le clan adverse.



Mais Barbara et Shirley arriveront-elles à leurs fins ?