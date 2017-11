Secret Story 11 – Barbara et Shirley, la revanche des blondes

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Barbara et Shirley ont pris un abonnement au sas. Depuis plusieurs semaines, les deux jeunes femmes sont en effet régulièrement nominées. Mais c'en est terminé ! Les deux blondes en ont soupé de se sentir en danger et préparent leur revanche. Elles ont même déjà identifié leur cible !

Dans Secret Story, le sas est un passage obligé. Autant que la recherche des secrets, les nominations sont en effet un moment clé de l'aventure. Chaque semaine, plusieurs candidats affrontent cette épreuve incontournable… et redoutée. Car, on peut être le candidat le plus aimé de la Maison, personne n'est en sécurité. Jordan, éliminé jeudi dernier, en a d'ailleurs fait les frais. Pourtant, si certains Habitants craignent le sas, d'autres prennent cette épreuve avec philosophie. Nominées quasiment tous les jeudis depuis quelques semaines, Barbara et Shirley sont en effet désormais des habituées et stressent donc beaucoup moins. Sauf que les deux jeunes femmes commencent à en avoir assez d'être constamment en danger. Et Barbara et Shirley sont bien décidées à échapper à la nomination cette fois. Mais qui envoyer dans le sas à leur place ? Désormais dans le même clan, les deux Tigers peaufinent leur stratégie et se mettent même d'accord sur une cible. C'est la revanche des blondes !



Depuis quelques jours, Charlène et Benoît ne sont plus en odeur de sainteté au sein des Tigers. Barbara et Shirley n'ont donc pas eu à chercher loin pour trouver la cible rêvée. Les deux candidates sont sur la même longueur d'ondes : elles veulent voir Charlène dans le sas ! Remplacer deux blondes par une autre blonde en somme. Si Barbara apprécie Charlène, c'est la candidate avec qui elle a le moins d'affinités donc celle qu'elle aurait le moins de peine à nominer. Du côté de Shirley, c'est une question de revanche. Elle n'a en effet pas digéré que Charlène, qu'elle pensait être son amie, la nomine jeudi dernier. Mais les deux Tigers ont surtout réalisé que Charlène n'avait encore jamais affronté une vraie nomination. Il est donc temps pour elle de faire connaissance avec le sas.



Charlène est-elle vraiment en danger ?