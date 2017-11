Secret Story 11 : Barbara et Shirley s'écharpent, Alain au plus bas, les Eagles perdus… Le résumé du jeudi 9 novembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du jeudi 9 novembre 2017. Et aujourd'hui au menu : un vif échange entre Barbara et Shirley, une réunion au sommet pour les Eagles et Alain, l'amoureux transi, toujours au plus bas suite au départ de Laura. Les montagnes russes !

Brièvement, les Eagles se savent en danger, le grand prime de ce soir peut leur être fatal. Ils peaufinent leur stratégie, mais ils ne s'écoutent pas. Shirley, l'ange gardien arrivé après un mois de jeu, sait pertinemment que sa place dans le jeu est sur un siège éjectable. Son aveu à Kamila et Noré qui seraient les deux noms que souhaite nominer Barbara, provoque l'ire de cette dernière qui s'explique avec Shirley. Alain, lui, est plus que jamais perdu sans Laura. Il songe à quitter l'aventure. Les jours passent, mais ils ne se ressemblent définitivement pas dans Secret Story 11.

Accrochage entre Barbara et Shirley

Incompréhension. Les nominations du prime sont sur toutes les lèvres. Toutes les stratégies sont donc bonnes à prendre pour aller le plus loin possible. Shirley, qui est arrivée en cours de route, est en danger et elle le sait, elle joue alors le tout pour le tout afin d'éviter le sas. Elle affirme à Kamila et Noré que Barbara compte les nominer, ce que cette dernière dément formellement. Les deux jeunes femmes s'expliquent, le ton monte rapidement.

Réunion au sommet pour les Eagles

Les Eagles sentent-ils le vent tourner ? Noré, en véritable chef, ne veut pas voir son clan se disperser. Il réunit les troupes pour leur rappeler leur stratégie : éliminer les nouveaux, et par conséquent Shirley, qu'il ne juge pas digne de confiance. La réunion de crise se transforme en véritable brouhaha, personne ne s'écoute.

Alain songe à quitter le jeu

Incertitude totale pour Alain, il ne sait plus quoi faire. Laura a quitté le jeu et il n'a aucune nouvelle d'elle, malheureusement. Depuis l'éviction de sa belle, l'aventure du bel hidalgo a une autre saveur, elle est amère, sans âme. Celle avec qui il passait le plus clair de son temps se retrouve loin de lui, loin de ses bras ; ses caresses lui manquent, ses mots doux aussi. À quoi bon continuer l'aventure ? Alain se le demande et songe sérieusement à quitter le jeu. Comment va-t-il réagir lorsque Laura fera son grand retour ?



