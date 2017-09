Secret Story 11 : Barbara est sûre, Alain et Laura sont des ex !

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Alain et Laura ont pour mission de faire croire qu'ils sont des ex. A peine la mission lancée que les premiers soupçons se font sentir dans le Campus des Secrets.

Alain et Laura ne pouvaient pas espérer mieux. La Voix leur a confié une mission, jeudi soir à l'occasion du prime du 21 septembre. Ils doivent faire croire à l'ensemble des Habitants de la Maison des Secrets, qu'ils sont des ex. Une mission à la portée des deux grands joueurs que sont les deux Etudiants. Ces deux-là peuvent jouer sur leur animosité respective. Laura et Alain ne s'apprécient pas forcément et sont déjà les auteurs des clashs les plus mémorables de ce début d'onzième saison. Le fait justement qu'ils ne peuvent pas se supporter a mis la puce à l'oreille à certains candidats de Secret Story. Benoît et Barbara, par exemple, sont persuadés que Laura et Barbara ont été en couple. Cela expliquerait leurs accrochages respectés et le fait que ni l'un ni l'autre ne fasse un pas pour apaiser les tensions qui existent entre eux. Du pain béni pour les faux ex.

Mieux, Barbara et Benoît pensent qu'ils ont un enfant ensemble. Qu'ils sont divorcés et qu'ils ne peuvent plus se supporter. Bref, en ne faisant pas grand chose, Alain et Laura ont déjà mis le doute dans l'esprit de deux Etudiants. D'ailleurs, Barbara est tellement sûre d'elle qu'elle est prête à aller besoin, elle jure "je vais le faire, je vais le faire". Si elle le fait, Alain aura l'honneur d'avoir réussi avec brio deux missions coup sur coup. Pour mémoire, la mission qu'il assurait avec Tanya a été un véritable succès.