Secret Story 11 : Barbara et Tanya se déchirent à propos d'Alain

Depuis le lancement de cette 11e saison de Secret Story, Alain est tiraillé entre sa mission « faux couple » avec Tanya et l'intérêt que lui porte Barbara. Le jeune homme est donc pris en tenailles entre deux femmes qui, désormais, se disputent pour lui. Jalouse du temps qu'Alain passe avec la doyenne de l'aventure, la jolie blonde fulmine…



Barbara décide donc d'avoir une explication en tête-à-tête avec sa rivale. Réunies dans la chambre, les deux femmes s'affrontent. Mais même si Barbara a beaucoup de caractère, Tanya est bien plus tenace ! « Je ne sais pas si tu penses avoir le monopole sur Alain, si Alain t'appartient… De la manière dont tu me parles, on dirait qu'Alain t'appartient. (...) Dans la vie, quand tu jettes ton dévolu sur un homme, aucune femme n'a le droit de l'approcher ? », attaque ainsi note belle panthère. Barbara en convient : Alain ne lui appartient pas. Mais Elle trouve que sa camarade lui a manqué de respect en effaçant le coeur qu'elle avait dessiné sur le cou du jeune homme lors de la soirée « Bal du Campus ».

Tanya justifiue alors son geste en déclarant que c'était un moyen pour elle de montrer son intérêt à l'objet de son affection. « Je me suis imposée comme reine de la soirée et j'ai fait d'Alain mon roi, » confie-t-elle alors. Exaspérée par l'assurance de son interlocutrice, Barbara décide de mettre fin à la conversation non sans tenter de tacler une dernière fois Tanya. « Tu confirmes ce que je pensais de toi et je vais en rester là parce que sinon, je vais avoir des mots qui vont dépasser ma pensée, » conclut alors Barbara avant de quitter la chambre.



La guerre serait-elle déclarée entre les deux rivales ?



