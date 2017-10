Secret Story 11 : Barbara tombe (encore) le haut !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le prime, Barbara doit faire croire à Jordan qu'elle est (enfin) tombée sous son charme, et pour cela, la jolie blonde n' y va pas de main morte ! Après l'avoir embrassé à pleine bouche, grâce à une demande de la Panthère et sa fameuse clochette, Barbara tombe le bas afin de laisser le Nordiste lui faire un petit massage ! Un moment privilégié pour la belle qui n'a pas hésité à le faire savoir au principal intéressé en lui lançant un petit : " Tu sais que tu me fais kiffer là ?"

Une "relation" qui fait beaucoup parler d'elle

Depuis le rapprochement entre les deux jeunes gens, les Habitants de la Maison ne cessent de mettre Jordan en garde : tous trouvent louche le comportement de Barbara, qui ne voulait pas de lui avant le prime et se met soudainement à s'intéresser à lui plus que de raison ! Un comportement qui agace leurs coloctaires mais qui ne semble pas déranger Jordan le moins du monde...