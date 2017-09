Secret Story 11 : Barbara trompe son monde

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Barbara a reçu une mission exceptionnelle de la Voix et elle la prend très à coeur. La jeune femme doit faire croire à Jordan qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui. Si elle réussit, son ami sera immunisé aux prochaines nominations garçons. Alors, Barbara se donne à fond. Déjà très complice avec le jeune homme, la jolie blonde a passé la vitesse supérieure. Elle ne quitte désormais plus Jordan, le serre dans ses bras à la moindre occasion, lui prend la main, le couvre de bisous et multiplie les tendres caresses. Après les papouilles, Barbara est ensuite passée à la phase 2, demandant un massage à son camarade. Et Jordan est tombé dans le piège tête la première. Et même coeur le premier. C'est que Jordan a toujours eu un faible pour Barbara. Alors il est aux anges de voir que ses sentiments sont peut-être réciproques.

L'évolution de la relation entre Barbara et Jordan intrigue en revanche les autres Habitants de la Maison des Secrets. Car Barbara a toujours clamé avoir un faible pour Alain et n'être qu'amie avec Jordan. Le reste de candidats se demande donc ce qu'il se passe entre eux. Et Noré, qui n'a jamais peur de mettre les pieds dans le plat, décide de poser la question directement à Barbara. Le Marseillais demande à sa camarade si elle est en couple avec Jordan et si elle pourrait envisager sortir avec lui. Après avoir fait tomber Jordan dans ses filets, il est temps pour Barbara de convaincre les autres Habitants. La jeune femme fait alors appel à ses meilleurs dons d'actrice pour tromper ses camarades.



Barbara réussira-t-elle à faire croire à tous les Habitants qu'elle est en train de craquer pour Jordan ?