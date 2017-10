Secret Story 11 : Barbara ultra sexy avec Benjamin et Jordan

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis son entrée dans Secret Story 11, Barbara fait beaucoup parler d’elle. Et pour cause, la jeune femme n’a pas froid aux yeux. Très à l’aise avec son corps, elle se dénude régulièrement sous les yeux des autres habitants de la Maison. Belle et sexy, la jeune femme n’hésite pas à jouer de ses charmes auprès de la gente masculine pour avoir ce qu’elle désire. Et elle l’a encore une fois prouvé cette après-midi en se déhanchant au rythme de la musique lors d’un moment ultra hot.





Aujourd’hui la Voix a décidé de faire monter la température dans le Campus des secrets en organisant un Sexy Bus Wash. Le principe du Sexy Bus Wash est simple : Les habitants doivent nettoyer la Maison des Secrets de façon très sensuelle, le tout en musique. Alors que candidats se sont affrontés en équipes de trois, l’étudiante s’est empressée de jouer le jeu à 100%. Accompagnée du beau Benjamin, qu’elle courtise depuis quelques jours, et de Jordan, elle n’a pas manqué de savonner ses deux camarades tout en remuant son joli popotin. Les autres habitants ont, eux aussi, tout donné pour rendre hommage à cet exercice. C’est chaud dans le Campus des secrets !





Découvrez le Sexy Bus Wash organisé par la Voix :