Secret Story 11 : Barbara, une chasseuse de secrets hors-pair !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Une harissa qui risque de coûter cher... Il y a quelques jours, Kamila et Noré ont fait une grave erreur qui risque de mettre leur secret de couple en péril. Alors qu'ils étaient dans la cuisine, la jolie Marseillaise a apporté à son homme le tube de harissa, sans qu'il ne lui ait demandé quoi que ce soit. Le problème, c'est que Barbara a assisté à la scène. Interloquée, choquée, intriguée, elle a décidé d'en parler à Benoît. "Mais comment pouvait-elle savoir que Noré accompagnait ses frites avec de la harissa ?", se demande Barbara. L'Habitante du Campus des secrets en est certaine : ce petit geste attentionné prouve que Kamila et Noré se connaissent très bien, au point de connaître les petites habitudes alimentaires de chacun.

Hier, en pleine nuit, Barbara, Laura et Alain se sont rassemblés afin de mettre en commun leurs indices pour pister leurs camarades. Force est de constater que, depuis plusieurs semaines, Laura et Barbara sont certaines qu'un couple se cache dans la Maison. La jeune femme en est même venue à évoquer le terme de"couples switchés". Pour elle et Laura, deux couples auraient été échangés avant de faire leur entrée dans le jeu. "Benoît et Charlène ?", a suggéré Laura, sans trop y croire... Plus tôt dans la semaine, c'est le couple Noré-Kamila qui était sur toutes les lèvres... Iront-elles au bout de leur déduction ?