Secret Story 11 : Barbara est sur une piste concernant le secret des couples

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La chasse aux secrets est définitivement ouverte cette saison et Barbara est sur une nouvelle piste ! La jeune femme croit avoir décelé un comportement étrange entre Laura et Alain et elle est quasiment persuadée que ces deux-là forment un couple.

Chaque année, la Maison des Secrets accueille des faux couples et des couples infiltrés qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour cacher la vérité aux autres Habitants. Bien sûr, les candidats le savent et sont aux aguets : tout comportement suspect de la part de deux individus de sexe opposés leur met la puce à l'oreille. Barbara en est presque sûre, Alain et Laura sont en couple. Pour tenter de démêler le vrai du faux, elle met Laura face à ce qu'elle pense avoir découvert, afin d'observer ses réactions.





"J'ai repensé à pas mal de choses"

Une fois seules, Barbara explique le cheminement de sa pensée à celle qu'elle croit amoureuse d'Alain : "J'ai repensé à pas mal de choses. Le fait que tu as eu un clash avec lui, le fait qu'il soit distant avec moi, le fait que tu viennes souvent me demander comment ça se passe avec Alain... Tu vois, ça pourrait". Devant tant d’aplomb, la jolie Laura n'hésite pas à faire durer le suspense. Son but ? L'induire en erreur ! Très loin d'avoir trouvé qui étaient les véritables couples, Barbara ira-t-elle jusqu'à buzzer ?